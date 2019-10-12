Министр финансов США пригрозил Турции остановить ее экономику

Министерство финансов США наделят полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в стране.

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в стране.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

"Указ делегирует полномочия министру финансов, по согласованию с президентом и госсекретарем, вводить санкции против отдельной личности и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые повлекут ухудшение мирной обстановки, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - сказано в заявлении.

Также указ Трампа должен наделить полномочиями министра финансов вводить вторичные санкции за значительные транзакции с физическими лицами и органами правительства Турции.

"По распоряжению президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции в случае необходимости", - заявил министр финансов Стивен Мнучін.

Он добавил, что уже одобрил этот приказ, но пока его не подписал. Проект приказа разработан с целью "отговорить Турцию от любых дальнейших военных действий на северо-востоке Сирии".

"Это очень мощные санкции. Мы надеемся, что нам не придется их использовать, но мы можем остановить турецкую экономику, если придется", – сказал министр финансов США, цитирует CBS News.

В прошлом году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.

Как сообщал УНИАН, Турция на этой неделе начала воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, контролируемом в основном курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами и которые являются союзниками США.