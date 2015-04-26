25 человек погибли в результате урагана на севере Пакистана
20:14, 26 апреля 2015Мир
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По меньшей мере 25 человек погибли и 150 получили ранения в результате урагана в воскресенье в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана.
REUTERS
Сильные порывы ветра и ливни разрушили крыши и стены нескольких глиняных домов в пригороде Пешавара. Также в некоторых местах ветер вырвал из земли деревья, передает телеканал Geo TV со ссылкой на министра провинции Зиа Африди, сообщает РИА Новости.
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Пострадавшие, среди которых женщины и дети, были госпитализированы. В районе бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, которые на данный момент затруднены проливным дождем.
Метеорологический департамент прогнозирует продолжение урагана в течение 24 часов в Малаканди, Пешаваре и Хазаре.
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