25 человек погибли в результате урагана на севере Пакистана

Сильные порывы ветра и ливни разрушили крыши и стены нескольких глиняных домов в пригороде Пешавара. Также в некоторых местах ветер вырвал из земли деревья, передает телеканал Geo TV со ссылкой на министра провинции Зиа Африди, сообщает РИА Новости.

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Пострадавшие, среди которых женщины и дети, были госпитализированы. В районе бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, которые на данный момент затруднены проливным дождем.

Метеорологический департамент прогнозирует продолжение урагана в течение 24 часов в Малаканди, Пешаваре и Хазаре.