Могерини не поедет на саммит ЕС-Украина из-за встречи с генсеком ООН - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Могерини.

«Я не смогу присоединится к участникам саммита в связи с обязательством встретиться с генсеком ООН Пан Ги Муном», - отмечается в сообщении.

Глава дипломатии ЕС отметила, что в воскресенье провела телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, обсудив повестку дня предстоящего саммита, процесс реформ в стране и ситуацию на востоке Украины.

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«Я выразила свои самые искренние сожаления министру, что не смогу присоединиться к председателю Европейского совета Дональду Туску и председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру на саммите из-за обязательств перед генсеком ООН Пан Ги Муном в связи с внеочередным европейским советом, прошедшим 23 апреля», -сообщила Могерини.

Как сообщал УНИАН, главной темой саммита Евросоюза 23 апреля была проблема миграции в Средиземном море. Главы государств и правительств ЕС выразили намерение скоординировать с ООН свои подходы к борьбе с криминальными организациями, занимающимися противозаконной перевозкой нелегалов.

Этот вопрос, а также другие вопросы миграционной повестки Могерини планирует обсудить в ООН на следующей неделе.