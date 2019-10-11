New York Times: Друзья Джулиани пытались нажиться на его поисках политической грязи в Украине

Выходцы из Украины и Беларуси взялись помогать адвокату американского президента, чтобы иметь возможность пользоваться доступом к высочайшему уровню политики в США

Когда Рудольф Джулиани повысил напряжение, требуя от Украины потенциально вредную информацию о соперниках Дональда Трампа, он обратился к выходцу из этой постсоветской страны, у которого уже были прибыльные деловые отношения там.

Лев Парнас, американец украинского происхождения с багажом долгов и судебных исков, уже много лет был знаком с Джулиани через республиканские политические круги. В прошлом году их дружба углубилась, когда компания, которую он помог основать, наняла личного адвоката Трампа. Люди из окружения Парнаса говорят, что бизнесмен платил сотни тысяч долларов за то, что сам Джулиани называет деловыми и юридическими советами, — пишет New York Times.

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Работая на компанию Парнаса под названием Fraud Guarantee, адвокат Трампа начал больше полагаться на бизнесмена в поисках улик в Украине, которые бы подорвали легитимность расследования о вмешательстве России в выборы в 2016 году или смогли бы помочь американскому президенту переизбраться в 2020-ом.

Джулиани отправил в Киев Парнаса и его партнера Игоря Фрумана, который родом из Беларуси. В украинской столице оба бизнесмена, несмотря багаж обид американских кредиторов, тратили большие деньги в стриптиз-клубе и отеле Hilton. Их задачей было найти людей и информацию, которую можно было бы использовать для подрыва расследования о России или навредить бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

В течение прошлого года Парнас и Фруман организовали связь между Джулиани и двумя украинцами, которые хотели участвовать в продвижении необоснованных обвинений против Байдена и его сына. Они сыграли ключевую роль в кампании лояльных к Трампу сил, которая привела к отзыву посла США из Украины на основании недостаточной лояльности.

Парнас и Фруман регулярно встречались с Джулиани. Часто эти встречи проходили в отеле Trump International в Вашингтоне. А тем временем, они продвигали собственные деловые схемы и, согласно обвинению, опубликованным в четверг, незаконно использовали пожертвования на политическую компанию в США для обслуживания своих политических и деловых дел.

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Обвинения, данные допросов и другие документы, демонстрируют, что Парнас, Фруман и их партнеры бездумно использовали свои связи с высшими уровнями политики в США, чтобы получить финансовую выгоду. При этом они помогали Джулиани войти в украинскую политическую культуру, которая изобилует союзами и постоянно меняется.

Издание пишет, что бизнесмены также использовали конгрессмена от Техаса Пита Сешнса в своих украинских авантюрах. Сделав большие пожертвования на кампанию, они попросили республиканца в прошлом году, чтобы он подтолкнул администрацию Трампа к увольнению посла в Украине Мари Йованович. После этого Сешнс написал письмо Госсекретарю Майку Помпео, в котором критиковал американского посла и требовал ее отстранения.

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Парнас сказал партнерам, что она была не достаточно открыта к его предложениям, связанным с прибыльным газовым бизнесом в Украине. Собственно, бизнесмен добивался подписания соглашения с «Нафтогазом» о покупке голубого топлива.

Тем временем, Йованович попала под критику украинского Генпрокурора Юрия Луценко. С ним Джулиани познакомился через Парнаса и Фрумана. Генпрокурор сыграл ключевую роль в попытках Джулиани добиться нужного для Трампа расследования против его соперников. В обвинении не указано имен. Однако, в документе указано, что действия Парнаса против Йованович были продиктованы требованием «по крайней мере одного чиновника украинского правительства».