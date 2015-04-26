Количество пострадавших при сходе лавины на Эвересте превысило 60 человек

Число пострадавших при сходе лавины на Эвересте, вызванной мощным землетрясением в Непале, возросло до 61, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Непальскую горную ассоциацию (NMA), передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 18 погибших в результате схода лавины альпинистах и 30 пострадавших. Спасатели обнаружили тела 17 человек. Утром в воскресенье из Катманду вылетел первый вертолет, который заберет с Эвереста пострадавших. Ранее полет был невозможен из-за плохих погодных условий.

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Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром в субботу в Непале. Толчки были зафиксированы в 06.11 по времени UTC, за ними последовали еще несколько афтершоков. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы, Катманду. Очаг залегал на глубине 15 километров. По последним данным, жертвами землетрясения стали 1 805 человек, пострадали еще 4 718 человек.

Фотогалерея: землетрясение в Непале