Землетрясение в Непале уже унесло более 1340 жизней

Число жертв землетрясения в Непале превысило 1340, в том числе 36 человек погибли в Северной Индии, 12 – в китайском Тибете и четыре человека – в Бангладеш.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Пострадали 29 из 75 районов Непала. Там объявлено чрезвычайное положение.

В результате схода лавины на Эвересте, по предварительным данным, погибли 18 человек, многие ранены. Власти опасаются, что число жертв возрастет, поскольку под снежными завалами оказалась часть базового альпинистского лагеря, в котором находились около тысячи человек, в том числе граждане России.

Читайте такжеСША отправляют помощь пострадавшему от землетрясения НепалуСотни домов разрушены. Закрыт аэропорт Катманду. Нарушены транспортное сообщение и телефонная связь, прервано энергоснабжение.

Власти Непала обратились к международному сообществу с призывом о гуманитарной помощи.

Эпицентр подземных толчков магнитудой 7,9 находился примерно в 80 километрах к северо-западу от Катманду.