Землетрясение в Непале уже унесло более 1340 жизней
Пострадали 29 из 75 районов Непала. Там объявлено чрезвычайное положение.
Число жертв землетрясения в Непале превысило 1340, в том числе 36 человек погибли в Северной Индии, 12 – в китайском Тибете и четыре человека – в Бангладеш.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Пострадали 29 из 75 районов Непала. Там объявлено чрезвычайное положение.
В результате схода лавины на Эвересте, по предварительным данным, погибли 18 человек, многие ранены. Власти опасаются, что число жертв возрастет, поскольку под снежными завалами оказалась часть базового альпинистского лагеря, в котором находились около тысячи человек, в том числе граждане России.
Читайте такжеСША отправляют помощь пострадавшему от землетрясения НепалуСотни домов разрушены. Закрыт аэропорт Катманду. Нарушены транспортное сообщение и телефонная связь, прервано энергоснабжение.
Власти Непала обратились к международному сообществу с призывом о гуманитарной помощи.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 7,9 находился примерно в 80 километрах к северо-западу от Катманду.