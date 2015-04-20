Возле автобуса миссии ООН в Сомали прогремел взрыв, погибли 9 человек

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Взрыв затронул автобус, перевозивший сотрудников в офис ООН в Гароуэ. По меньшей мере девять человек погибли, в том числе двое кенийцев и семь охранников из Сомали", — заявил представитель полиции Мохамед Абди.

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В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида".

Напомним, ранее боевики сомалийской экстремистской группировки «Аш-Шабаб» угрожали новыми нападениями в Кении через день после атаки на университет в этой стране, в результате которой погибло 147 человек.