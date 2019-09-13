Мэра французского города приговорили к четырем годам тюрьмы

18 октября парижский суд вынесет еще одно решение против супругов Балкани в деле об отмывании денег и коррупции.

Суд Парижа 13 сентября приговорил мэра городка Леваллуа-Перре Патрика Балкани и его жену – заступницу мэра – Изабель к четырем и трем годам тюрьмы соответственно.

Об этом пишет французское издание, передает Европейская правда.

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Супругов засудили за уклонение от уплаты налогов годами.

Во время оглашения приговора Изабель Балкани бросилась в объятия мужа. Однако женщина не будет отбывать наказание по состоянию здоровья.

18 октября парижский суд вынесет еще одно решение против супругов Балкани в деле об отмывании денег и коррупции.

Следствие выяснило, что пара в течение 30 лет управления городом скрыла от государства налоговую недвижимость на 13 миллионов евро. По документам супруги зарабатывали более 140 тысяч евро в год, но на самом деле вели роскошный образ жизни: проводили время на виллах в Марракеше и острове Сан-Мартен.

Для сокрытия состояния супруги использовали оффшорные компании.

Как сообщал УНИАН, президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил стрелять в чиновников, которые требуют взятки.