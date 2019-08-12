Бундестаг Германии не выполняет советы для предотвращения коррупции - Совет Европы

Бундестаг не выполнил ни одну из четырех рекомендаций, которые Группа государств совета Европы против коррупции предоставила ему в 2015 году.

Немецкий парламент не продемонстрировал почти никакого прогресса в реализации рекомендаций экспертов Совета Европы по предотвращению коррупции среди депутатов Бундестага.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила Группа государств совета Европы против коррупции (GRECO), передает Deutsche Welle.

Она обратила внимание на то, что Бундестаг не выполнил ни одну из четырех рекомендаций, которые группа предоставила ему в 2015 году. В частности, отсутствует прогресс в повышении прозрачности путем регистрации лоббистов и других третьих лиц, которые хотели бы влиять на работу Бундестага. Критикуют и медленную публикацию представленных законопроектов. При этом GRECO отмечает, что правительство ФРГ предприняло шаги для повышения прозрачности процессов в Бундестаге.

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Группа также обратила внимание на то, что до сих пор не сделано никаких шагов для обязательства членов парламента сообщать о конфликте между их собственными интересами и любыми вопросами, которые обсуждаются в Бундестаге. Кроме того, Бундестаг отказался обязать депутатов информировать о наличии у них предприятий или объектов недвижимости, в которых они владеют менее 25 процентами акций.

В то же время GRECO поздравила увеличение прозрачности в судебной системе, в частности, обязательства судей Федерального конституционного суда Германии и еще одного федерального суда сообщать о доходах, полученных от публикаций или участия в мероприятиях. В группе жалеют, что эти меры ограничиваются лишь двумя судами.

В GRECO предупредили: если ФРГ не продемонстрирует прогресса до 30 июня 2020 года, то против нее начнут "процедуру несоблюдение стандартов". На данный момент эта процедура длится против ряда стран, в частности Беларуси, Венгрии, Турции, Румынии, Чехии, Дании. В целом в прошлом году только 34 процента рекомендаций были полностью имплементированы странами-членами группы.