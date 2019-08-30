Назван самый безопасный город в мире
14:46, 30 августа 2019Мир
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Эксперты оценивали безопасность 60 крупных городов по разным критериям: кибербезопасность, здравоохранение, инфраструктура, уровень коррупции, распространенность наркотиков и тому подобное.
Токио стал самым безопасным городом мира / фото flickr.com/Pedro Szekely
Столица Японии, Токио, заняла первое место в рейтинге самых безопасных городов мира по версии The Economist.
Об этом говорится в отчете Safe Cities Index 2019 издания The Economist.
Эксперты оценивали безопасность 60 крупных городов по разным критериям: кибербезопасность, здравоохранение, инфраструктура, уровень коррупции, распространенность наркотиков и тому подобное.
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Второе место в рейтинге занял город-государство Сингапур, третье — японская Осака, за ней — нидерландский Амстердам. Замыкает пятерку самых безопасных городов Сидней.
Наименее безопасными признали Лагос в Нигерии, Каракас в Венесуэле и Янгон в Мьянме. Они заняли 60, 59 и 58 место соответственно.
Украинских городов в рейтинге нет.
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