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В США заработало космическое командование

06:31, 30 августа 2019
Мир
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Руководителям структуры станет генерал Джон Реймонд / nasa.gov

Соответствующее заявление подписал глава Пентагона Марк Эспер, передает пресслужба Белого дома.

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Руководителям структуры станет генерал Джон Реймонд, в его подчинении будут находиться 87 формирований.

«Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния. Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США. Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта - подготовиться к победе», - заявил Трамп.

Космическое командование стало шестым видом вооруженных сил США после сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил в составе министерства ВВС страны.

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Теги: #США#космос