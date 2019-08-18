Президента Еврокомиссии Юнкера срочно прооперируют
13:38, 18 августа 2019Мир
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Жан-Клода Юнкера доставли в Люксембург.
Юнкера доставили в Люксембург для срочной операции / УНИАН
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер нуждается в срочной операции по удалению желчного пузыря. Из-за проблем со здоровьем он прервал свой отпуск в Австрии.
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Об этом сообщается на сайте комиссии. Отмечается, что Юнкера доставили в Люксембург.
Напомним, в июле Европейский парламент поддержал кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляєн на должность президента Европейской комиссии, который должен заменить на этом посту Жан-Клода Юнкера.
64-летний Юнкер покинет пост президента ЕК до конца года.
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