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Президента Еврокомиссии Юнкера срочно прооперируют

13:38, 18 августа 2019
Мир
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Юнкера доставили в Люксембург для срочной операции / УНИАН

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер нуждается в срочной операции по удалению желчного пузыря. Из-за проблем со здоровьем он прервал свой отпуск в Австрии.

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Об этом сообщается на сайте комиссии. Отмечается, что Юнкера доставили в Люксембург.

Напомним, в июле Европейский парламент поддержал кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляєн на должность президента Европейской комиссии, который должен заменить на этом посту Жан-Клода Юнкера.

64-летний Юнкер покинет пост президента ЕК до конца года.

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Теги: #Еврокомиссия#Юнкер