Лидеры G8 выступают за скорейшее вступление России в ВТО

Лидеры "большой восьмерки" выступают за скорейшее вступление России во Всемирную торговую организацию и приветствуют прогресс на переговорах по этому вопросу, сообщает РИА «Новости».

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый на переговорах по присоединению Российской Федерации к ВТО. Мы выступаем за скорейшее вступление России в ВТО в соответствии с правилами, распространяющимися на всех членов организации", - говорится в заявлении G8, принятом сегодня.