В Кремле нашли авиабомбу
16:08, 15 августа 2019Мир
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Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.
Иллюстрация REUTERS
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Второй мировой войны.
Об этом сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, передает "РИА Новости".
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Ее обнаружили во время ремонтных работ по укреплению грунта. Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.
"Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно. Этот предмет вывезен с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации", — сказал Хлебников.
Напомним, в начале июня посетителей вывели с Красной площади и из ГУМа в Москве из-за сообщения о заложенной бомбе.
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