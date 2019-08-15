В Кремле нашли авиабомбу

Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, передает "РИА Новости".

Читайте такжеДаже Чернобыль проиграл: ученые нашли более загрязненное радиацией место

Ее обнаружили во время ремонтных работ по укреплению грунта. Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.

"Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно. Этот предмет вывезен с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации", — сказал Хлебников.

Напомним, в начале июня посетителей вывели с Красной площади и из ГУМа в Москве из-за сообщения о заложенной бомбе.