Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе - СМИ

СМИ пока не сообщают никаких подробностей ЧП.

Посетителей вывели с Красной площади и из ГУМа в Москве из-за сообщения о заложенной бомбе.

Об этом сообщает "КоммерсантЪ". Красная площадь со стороны Никольской улицы работает только на выход.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве с территории Кремля взлетело два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

Один из вертолетов тащил сетку, в которой находились три фигуры, напоминающие людей.