Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе - СМИ
14:03, 03 июня 2019Мир
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СМИ пока не сообщают никаких подробностей ЧП.
Иллюстрация REUTERS
Посетителей вывели с Красной площади и из ГУМа в Москве из-за сообщения о заложенной бомбе.
Об этом сообщает "КоммерсантЪ". Красная площадь со стороны Никольской улицы работает только на выход.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве с территории Кремля взлетело два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.
Один из вертолетов тащил сетку, в которой находились три фигуры, напоминающие людей.
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