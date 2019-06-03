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Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе - СМИ

14:03, 03 июня 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает "КоммерсантЪ". Красная площадь со стороны Никольской улицы работает только на выход.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве с территории Кремля взлетело два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

Один из вертолетов тащил сетку, в которой находились три фигуры, напоминающие людей. 

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Теги: #Москва#бомба