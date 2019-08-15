В Ирландии загорелся самолет с американскими военными

По предварительным данным, серьезных травм у пассажиров или экипажа нет.

В ирландском аэропорту Шеннон в четверг, 15 августа, загорелся самолет с американскими военными.

Об этом сообщает RTE.

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Аэропорт утром сообщил в Twitter, что рейсы были временно приостановлены после инцидента с самолетом Boeing 767-300. Все пассажиры и экипаж высадились после вызова экстренных служб.

Диспетчеры заметили пожар и дым, исходивший из посадочного оборудования самолета Boеing 767-300 компании Omni Air International, когда он двигался по взлетно-посадочной полосе. По словам очевидца, пожарники залили двигатель пеной. По предварительным данным, серьезных травм у пассажиров или экипажа нет.

Отмечается, что Ирландия разрешает американским военнослужащим посадку и заправку в западном ирландском аэропорту.

Как сообщал УНИАН, самолет, на борту которого находились 234 человека, совершил экстренную посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся. Лайнер летел в оккупированный Симферополь.

Сначала сообщали о 10 пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321. Затем количество пострадавших возросло до 55 человек.