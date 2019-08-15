Число пострадавших от аварийной посадки самолета в Подмосковье возросло до 55 человек

Семь человек были направлены на госпитализацию, среди них - один ребенок.

Количество пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который совершил вынужденную посадку в поле в Подмосковье, возросло до 55 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

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Отмечается, что среди 55 пострадавших 17 детей. Семь человек, в частности, были направлены на госпитализацию, среди них - один ребенок.

Как сообщал УНИАН, самолет, на борту которого находились 234 человека, совершил экстренную посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся. Лайнер летел в оккупированный Симферополь.

Сначала сообщали о 10 пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321. Затем количество пострадавших возросло до 23 человек, среди которых девять детей.