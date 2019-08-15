Место аварийной посадки самолета в Подмосковье сняли с высоты

На момент аварийной посадки на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Место аварийной посадки пассажирского самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского из-за попадания птиц загорелся двигатель, сняли с высоты.

Соответствующее видео появилось в YouTube-аккаунте BAZA.

На момент аварийной посадки на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Часть из этих людей получила травмы.

Ранее в сети появилось видео, снятое из салона A321, на котором можно видеть момент соприкосновения самолета с поверхностью и возникшую на борту панику.

Как сообщал УНИАН, самолет, на борту которого находились 226 человек, совершил экстренную посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся. Лайнер летел в оккупированный Симферополь.