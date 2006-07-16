Группировка ”Хезболлах” нанесла ракетный удар по Хайфе

Радикальная ливанская группировка "Хезболлах" нанесла ракетный удар по израильскому городу Хайфа, в результате которого погибли восемь человек, сообщает «Рейтер».

Врачи говорят, что в Хайфе, третьем по величине городе Израиля, ранения получили более десятка человек. По городу было выпущено пять ракет, одна из которых попала в здание вокзала.

Премьер-министр Израиля Эхуд ОЛЬМЕРТ сказал, что этот обстрел будет иметь "далеко идущие последствия" для Ливана. "Хезболлах", со своей стороны. заявляет, что эти удары были нанесены в ответ на аналогичные действия Израиля, обстрелы с территории которого привели к многочисленным жертвам среди мирного населения в Ливане и разрушениям гражданской инфраструктуры.