Россияне по всему миру пришли к своим посольствам, чтоб выступить против агрессии РФ в Грузии (фото, видео)

Митинги прошли у посольств России в Вильнюсе, Праге, Киеве, Вашингтоне и "секции интересов России" в Тбилиси

Сегодня, в годовщину агрессии России против Грузии, россияне, которые не поддерживают действия РФ, вышли с протестом к своим посольствам в Вильнюсе, Праге, Киеве, Вашингтоне и "секции интересов России" в Тбилиси.

Организатором акций выступил журналист и политический обозреватель Егор Куроптев. Накануне он принял участие в акции протеста у здания парламента в Тбилиси, где заявил, что Владимир Путин – оккупант и именно по его приказу Россия напала на Грузию.

"Важно, чтобы Грузия знала, что во всех странах есть люди, которые знают правду и помнят, что на самом деле случилось в августе 2008 года. Есть и граждане России, которые хотят и готовы встать вместе с грузинами против несправедливости и агрессии Владимира Путина в адрес Грузии. Граждане Свободной России, а не России Путина. Мы собрались здесь, в Тбилиси, у «секции интересов Кремля», чтобы говорить на русском, что Кремль оккупирует Грузию. Что аннексия продолжается по сей день. Что это неприемлемо. Что именно наша страна, за наши деньги и по приказу президента Путина развязала войну и вторглась на территорию Грузии 11 лет назад. Что именно наша страна под руководством Путина ворует и иногда даже убивает граждан Грузии на линиях оккупации. Что Путин оккупирует Грузию, Украину и саму Россию, где не осталось и глотка свободы", - заявил Куроптев.

Как сообщал УНИАН, в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства - Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, их признали лишь несколько стран мира. Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года.

В июле этого года, комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.