Список государств, которые признали Косово, вскоре может пополниться

Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек рассчитывает, что ему удастся убедить членов правительства официально признать суверенитет края на заседании Совета министров 2-го апреля. "У нас нет иного шанса кроме как сделать это сейчас. И это будет лучше, если бы мы это сделали перед сербскими выборами", - добавил он.

Эхо Москвы