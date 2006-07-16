Первые результаты саммита ”большой восьмерки”

В Санкт-Петербурге на саммите "большой восьмерки" приняты документы о глобальной энергетической безопасности, образовании и борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний.

Как сообщает радио «Свобода», в Мраморном зале Константиновского дворца лидеры России, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии встретились сегодня с представителями так называемой "молодежной восьмерки".