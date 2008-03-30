К Шенгенской зоне присоединились восемь новичков

В воскресенье, 30 марта, был отменен паспортный и таможенный контроль на границах восьми стран, недавно вошедших в состав Шенгенской зоны, передает AFP.

Свои границы для жителей стран Шенгенской зоны открыли Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Словакия и Словения.

Для того чтобы увеличившийся после открытия границ пассажиропоток не привел к нарушению воздушного сообщения, страны-"новички" расширили существующие аэропорты и достроили новые терминалы. Кроме того, в соответствии со стандартами, принятыми в Шенгенской зоне, во всех аэропортах были оборудованы специальные зоны для людей с ограниченными физическими возможностями.

Частично границы этих восьми стран были открыты и раньше. На первом этапе присоединения будущие страны Шенгенской зоны разрешили ее жителям и обладателям шенгенских виз безвизовый транзитный проезд.

Шенгенская зона получила свое название по имени поселка в Люксембурге, в котором в 1985 году представители правительств пяти стран - Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Германии - подписали соглашение "Об отмене паспортного таможенного контроля между рядом стран Европейского союза".

Сейчас в состав Шенгенской зоны входят 22 государства, состоящие в Евросоюзе, и две страны, не являющиеся членами ЕС - Исландия и Норвегия. Пять государств, входящих в состав ЕС, на данный момент не входят в Шенгенскую зону. К ним относятся Великобритания, Ирландия, Кипр, Болгария и Румыния.

Кипр, вошедший в состав ЕС в 2004 году, и Швейцария, не являющаяся членом ЕС, должны присоединиться к Шенгенской зоне к концу 2008 года. Болгария и Румыния, которые вошли в ЕС в начале 2007 года, планируют присоединиться к Шенгенской зоне к 2011 году.