Украинская делегация в Гонконге опровергла данные о прекращении поиска моряков

Украинская делегация в Гонконге опровергает информацию о том, что поисково-спасательная операция по обнаружению моряков на месте крушения украинского судна “Нефтегаз-67” прекращена.

Об этом заявил заместитель министра транспорта Василий ШЕВЧЕНКО, передает “5 канал”.

По его словам, водолазы продолжают погружения, поиски 15-ти пропавших без вести членов экипажа не прекращены.

Сегодня, 29 марта, национальная телерадиокомпания Гонконга сообщила о том, что поисково-спасательная операция прекращена из-за риска для жизни водолазов. Кроме того, сообщается, что операция является уже не поисково-спасательной, а ориентированной на поднятие самого судна.

В свою очередь В.ШЕВЧЕНКО заявляет, что судно будет поднято лишь после того, как все члены экипажа будут найдены.

С момента катастрофы прошло уже семь дней. Пропавшими без вести остаются 15 человек.