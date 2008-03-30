Украинская делегация в Гонконге опровергла данные о прекращении поиска моряков
Водолазы продолжают погружения
Украинская делегация в Гонконге опровергает информацию о том, что поисково-спасательная операция по обнаружению моряков на месте крушения украинского судна “Нефтегаз-67” прекращена.
Об этом заявил заместитель министра транспорта Василий ШЕВЧЕНКО, передает “5 канал”.
По его словам, водолазы продолжают погружения, поиски 15-ти пропавших без вести членов экипажа не прекращены.
Сегодня, 29 марта, национальная телерадиокомпания Гонконга сообщила о том, что поисково-спасательная операция прекращена из-за риска для жизни водолазов. Кроме того, сообщается, что операция является уже не поисково-спасательной, а ориентированной на поднятие самого судна.
В свою очередь В.ШЕВЧЕНКО заявляет, что судно будет поднято лишь после того, как все члены экипажа будут найдены.
С момента катастрофы прошло уже семь дней. Пропавшими без вести остаются 15 человек.