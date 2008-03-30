Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

Парламент Греции проголосовал сегодня за доверие правительству во главе с премьер-министром Константиносом КАРАМАНЛИСОМ. Как передает ИТАР-ТАСС, в ходе состоявшегося голосования за доверие кабинету высказался 151 депутат правящей правоцентристской партии Новая демократия, а также один независимый парламентарий 300-местного однопалатного высшего законодательного органа. Против были 138 представителей оппозиционных партий, десять депутатов воздержались.

Вопрос о доверии правительству поставили 102 члена парламентской фракции главной оппозиционной партии Всегреческое социалистическое движение, которые хотели помешать заключительному процедурному голосованию в среду по законопроекту о реформе пенсионной системы в целом, уже принятому 21 марта постатейно. Теперь после вотума доверия правительству этот законопроект будет снова поставлен на голосование в понедельник вместе с обсуждением предложения Коалиции левых радикальных сил о проведении референдума по плану пенсионной реформы.