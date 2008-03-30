Не дождались конца света: в Пензе из-под земли вышли 7 сектантов

Спасатели роют туннель к пещере в Пензенской области, в которой 28 сектантов ждут конца света, сообщает Лента.ру со ссылкой на PenzaNews. Одновременно с этим милиционеры продолжают переговоры с затворниками.

По данным информационного агентства, туннель копают в том месте, где в пятницу со снегом сошла почва и образовалась большая трещина в сводах пещеры. Через нее на поверхность поднялось семь женщин, одетых в длинные платья и с платками на голове, и, как уточняет ГТРК "Пенза", одна кошка. Две из вышедших женщин участвуют сейчас в переговорах с оставшимися в пещере. Других подробностей PenzaNews не приводит.

Как предполагает ГТРК "Пенза", в субботу пещеру могут покинуть все оставшиеся в ней люди. Ранее они заявляли о готовности выйти не раньше Пасхи (27 апреля).

Группа сектантов укрылась в пещере в начале ноября 2007 года, ожидая конца света, который должен наступить, по их мнению, в мае 2008 года. Лидер сектантов Петр Кузнецов признан невменяемым и находится в психиатрической лечебнице. Ранее ему были предъявлены обвинения в разжигании религиозной розни и создании религиозного объединения, посягающего на личность и жизнь граждан.