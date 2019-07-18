Иран задержал танкер с миллионом литров контрабандного топлива

Под чьим флагом шло судно и кому оно принадлежит, не уточняется.

Иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер с 12 членами его экипажа, который перевозил миллион литров контрабандного топлива.

Об этом сообщает русская служба BBC, ссылаясь на информацию государственного телевидения Ирана.

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По их данным, танкер задержали еще в минувшее воскресенье, 14 июля. Под чьим флагом шло судно и кому оно принадлежит, не уточняется.

Напомним, что на прошлой неделе иранские корабли попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Это произошло спустя неделю после того, как британские морпехи задержали танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе. Предположительно, танкер вез иранскую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии в нарушение санкций США и ЕС.

Ситуация в регионе стала накаляться на фоне одностороннего выхода США из соглашения по иранской ядерной программе.