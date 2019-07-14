Трамп отказался от ядерного соглашения с Ираном на зло Обаме – экс-посол Британии

Обнародованные записи были сделаны в мае 2018 года после безуспешных попыток тогдашнего главы МИД Великобритании убедить Трампа соблюдать ядерную сделку.

По мнению бывшего британского посла в Вашингтоне Кима Даррока, президент США Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения с Ираном на зло своему предшественнику Бараку Обаме.

Об этом говорится в слитых письмах Кима Даррока, которые 14 июля опубликовала газета Mail on Sunday, передает русская служба ВВС.

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Неделю назад эта же газета обнародовала записи дипломата об администрации Трампа, что привело к международному скандалу и увольнению посла. Обнародованные сегодня записи были сделаны в мае 2018 года после безуспешных попыток тогдашнего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона убедить Трампа соблюдать ядерную сделку.

"Администрация настроена на акт дипломатического вандализма, видимо, по идеологическим и личным причинам – ведь это была сделка Обамы", - написал тогда Даррок отметив, что у Трампа не могут сформулировать никакой стратегии на будущее.

Отмечается, что новую порцию записей опубликовали несмотря на предупреждения Скотланд-Ярда о возможной ответственности прессы, которая публикует слитые записи. Заявлялось, что СМИ таким образом разглашают государственную тайну.

Кроме этого, газета Sunday Times со ссылкой на источник сообщила, что у полиции уже есть подозреваемый в утечке конфиденциальных записок. Британские правоохранители уже якобы исключили версию о хакерской атаке и вмешательстве иностранного государства.

По словам собеседника газеты, кто-то имел доступ к электронной почте посла.

"Они вошли и выхватили ряд материалов. Это было довольно грубой работой", - сказал источник газеты.

Как сообщал УНИАН, посол Великобритании в Соединенных Штатах Америки Ким Даррок покидает свой пост после утечки в СМИ его тайных писем с оценкой президента США Дональда Трампа.