В десятках провинций и крупнейших городах Турции отключена электроэнергия

В Анкаре, Стамбуле и нескольких других крупных городах остановились трамваи и поезда метро, не работают светофоры, сообщает Би-би-си.

Также нарушена система транспортных перевозок и работа предприятий по всей стране.

Премьер-министр страны Ахмет Давутоглу заявил, что власти изучают все возможные причины массового отключения электроэнергии в турецких провинциях, передают РИА Новости. В минэнерго Турции создан антикризисный штаб. По словам министра энергетики и природных ресурсов Танера Йылдыза, причиной могут быть неполадки на распределительных линиях.

Как сообщает турецкое агентство Аnadolu, энергия в настоящее время подается на уровне 15% на стратегически важные объекты, в частности, метрополитен Анкары и парламент Турции. Частично восстановлено электроснабжение в Стамбуле, Трабзоне, Самсуне, Чоруме, Синопе и других городах.

Проблемы с электроснабжением, возникшие у турецкой энергетической компании TEIAS, привели к тяжелейшему для страны энергокризису за последние 15 лет.