Убытки Lufthansa от катастрофы в Альпах предварительно оценены в $300 миллионов

Главную часть страховых выплат составят компенсации родственникам 150 погибших. В эту сумму входят также расходы на поисковую операцию и компенсация за разбившийся самолет.

Читайте такжеВ Germanwings сообщили о проблемах с поисками второго "черного ящика" лайнера А320

Поскольку лайнеру было уже 24 года, он оценивается лишь в $6,5 млн.

При этом цифра в $300 млн почти вдвое выше существующих стандартов. При авиакатастрофах страховые компании обычно исходят из суммы в $1 млн за каждого погибшего плюс стоимость самолета, сообщает Росбалт.

Однако в случае с самолетом Germanwings страховщики считают вероятными затяжные и дорогостоящие процессы о выплате компенсаций родственникам жертв, указывает издание.

Airbus A320 авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек.

Запись с единственного обнаруженного "черного ящика" указывает на то, что катастрофа стала результатом умышленных действий второго пилота — гражданина Германии Андреаса Лубица.