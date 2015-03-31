Пентагон поддержал план лидеров Лиги арабских государств создать совместную военную силу
Министр обороны США Эштон Картер 30 марта в Нью-Йорке поддержал план лидеров Лиги арабских государств создать совместную военную силу, чтобы противостоять группировке «Исламское государство», а также поддерживаемым Ираном повстанцам движения «Аль-Хути» в Йемене.
Решение, объявленное 29 марта в Египте на саммите Лиги арабских государств, демонстрирует новые условия, которыми будут руководствоваться Саудовская Аравия, Египет и их союзники для военного вмешательства в региональные кризисы.
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Более подробный план стороны планируют разработать в течение месяца, а через четыре месяца они стремятся окончательно утвердить его, передает Радио Свобода.
В то же время коалиция с 10 суннитских государств во главе с Саудовской Аравией уже осуществляет воздушные удары по шиитским мятежникам в Йемене. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мари Гарф заявила 30 марта, что Вашингтон все еще ждет в этом вопросе оперативного мандата, предоставленного Лигой арабских государств.