В Санкт-Петербурге сегодня ”большая восьмерка” обсудит главное

В Санкт-Петербурге сегодня проходит основная, официальная часть саммита "большой восьмерки".

Как сообщает радио «Свобода», лидеры России, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, как ожидается, обсудят вопросы энергетической безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, иранский вопрос и проблемы торговли.

Накануне состоялись переговоры президентов России и США Владимира ПУТИНА и Джорджа БУША.

В Петербурге проходят акции протеста, приуроченные к саммиту. Вчера за проведение несанкционированных акций, сопротивление милиции и препятствование дорожному движению были задержаны около 30 человек.

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