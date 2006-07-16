В Санкт-Петербурге сегодня ”большая восьмерка” обсудит главное
10:38, 16 июля 2006Мир
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Накануне состоялись переговоры Буша и Путина
В Санкт-Петербурге сегодня проходит основная, официальная часть саммита "большой восьмерки".
Как сообщает радио «Свобода», лидеры России, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, как ожидается, обсудят вопросы энергетической безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, иранский вопрос и проблемы торговли.
Накануне состоялись переговоры президентов России и США Владимира ПУТИНА и Джорджа БУША.
В Петербурге проходят акции протеста, приуроченные к саммиту. Вчера за проведение несанкционированных акций, сопротивление милиции и препятствование дорожному движению были задержаны около 30 человек.
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