Израиль нанес удары по электростанции и аэропорту в Бейруте

Израиль сегодня подверг ракетному обстрелу бейрутский международный аэропорт, передает британский спутниковый телеканал "Скай Ньюз".

По сведениям агентства «Ассошиэйтед Пресс», израильские ВВС также нанесли удар по электростанции "Джиех" в 20 километрах южнее Бейрута.

Представитель пожарной службы электростанции заявил, что для тушения пожара не хватает воды и обратился с призывом к населению по возможности предоставить воду для борьбы с огнем, отмечает РИА «Новости».

О жертвах и пострадавших в обоих инцидентах не сообщается.