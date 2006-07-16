Израиль нанес удары по электростанции и аэропорту в Бейруте
10:33, 16 июля 2006Мир
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О жертвах не сообщается
Израиль сегодня подверг ракетному обстрелу бейрутский международный аэропорт, передает британский спутниковый телеканал "Скай Ньюз".
По сведениям агентства «Ассошиэйтед Пресс», израильские ВВС также нанесли удар по электростанции "Джиех" в 20 километрах южнее Бейрута.
Представитель пожарной службы электростанции заявил, что для тушения пожара не хватает воды и обратился с призывом к населению по возможности предоставить воду для борьбы с огнем, отмечает РИА «Новости».
О жертвах и пострадавших в обоих инцидентах не сообщается.
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