В Эфиопии заявили о предотвращении попытки регионального переворота

Глава правительства Эфиопии сообщил, что попытку переворота в регионе Амхара возглавил высокопоставленный офицер и другие военные.

Правительство Эфиопии предотвратило попытку государственного переворота в регионе к северу от столицы Аддис-Абебы, при этом был застрелен глава генерального штаба вооруженных сил страны.

Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, передает Голос Америки.

Глава правительства Эфиопии сообщил, что попытку переворота в регионе Амхара в субботу возглавил высокопоставленный офицер и другие военные. Абий заявил об этом, выступая по государственному телевидению в ночь на воскресенье, представ перед зрителями в военной форме.

В связи с попыткой переворота был застрелен начальник генерального штаба Эфиопии. Это произошло в субботу в столице, вскоре после атаки в Амхаре.

В Амхаре солдаты атаковали здание, где проходило заседание региональных чиновников, сообщил в воскресенье на пресс-конференции пресс-секретарь премьер-министра Нигуссу Тилахун. В результате атаки погибли глава региона и, по меньшей мере, двое других официальных лиц.

Нападение в столице Амхары, городе Бахр-Дар, связывают с последующим убийством начальника генерального штаба генерала Сеаре Меконнена, который был застрелен телохранителем в его резиденции в Аддис-Абебе. Генерал армии в отставке, которого в тот момент не было в резиденции, также был убит, сообщил пресс-секретарь.

"Эти две атаки взаимосвязаны", - заявил Нигуссу Тилахун.

Атаку в Бахр-Даре, предположительно, возглавил военный бригадир, который был посажен в тюрьму за несколько правонарушений, но позднее был помилован премьер-министром Эфиопии. Большинство участников нападения в Бахр-Даре были задержаны, другие разыскиваются, сообщил пресс-секретарь.

Посольство США сообщило о стрельбе в столице в субботу и призвало людей проявлять осторожность.

Жители Бахр-Дара сообщили Associated Press, что вечером в субботу они все еще слышали выстрелы. Судя по всему, Интернет в Эфиопии в воскресенье был отключен.

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"Попытка переворота в Амхаре стала очередным вызовом Абию, который был избран премьер-министром в прошлом году как реформаторски настроенный молодой лидер", - пишет "Голос Америки".

Издание отмечает, что многих поразили политические и экономические реформы Абия. В частности, он неожиданно принял мирное соглашение с непримиримым соперником Эритреей, открыл крупные государственные сектора для частных инвестиций и выпустил из тюрем тысячи заключенных, включая деятелей оппозиции, которых ранее приговаривали к смертной казни.

На своем пути он столкнулся с рядом трудностей. В июне 2018 года в него попытались бросить гранату на массовом митинге в поддержку радикальных перемен в Эфиопии. Взрыв привел к человеческим жертвам. Как сообщили государственные СМИ, в связи с инцидентом были арестованы девять полицейских.

В октябре эфиопские солдаты устроили акцию протеста по вопросам, связанным с их жалованием, что привело к инциденту в столице.

Эфиопская армия – одна из крупнейших в Африке. Страна является ключевым региональным союзником в области безопасности для США и других стран в районе Африканского Рога.

Ранее УНИАН сообщал, что в Судане военные, которые захватили власть, жестко разогнали оппозиционный митинг.