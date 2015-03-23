В НАТО осудили угрозы России применить ядерное оружие против Дании

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы ясно дали понять, что противоракетная оборона НАТО не направлена против России или любой страны, а предназначена для защиты от ракетных угроз. Это решение было принято давно, поэтому нас удивляют сроки, тон и содержание заявления, сделанные послом России в Дании", - сказала Лунгеску.

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По ее словам, НАТО будет защищать все страны от любой угрозы, в том числе и Данию.

"Такие заявления со стороны России не внушают доверия и не способствуют миру и стабильности", - добавила она.

Ранее УНИАН сообщал, что в МИД Российской Федерации заявили, что могут разместить ядерное оружие в аннексированном Крыму.