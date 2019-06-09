цей матеріал доступний українською

В семье Хиллари Клинтон случилось горе

02:38, 09 июня 2019
Мир
49 0
Хиллари Клинтон / REUTERS

Читайте такжеУмерла мать Ангелы Меркель

Об этом политик сообщила в своем Twitter. "Прошлой ночью мы потеряли моего брата Тони. Сложно подобрать слова, меня сегодня переполняют воспоминания о нем. Каждый раз он озарял нас своей улыбкой", — написала она, при этом причину смерти не уточнила.

Клинтон добавила, что ее брат был "добрым, щедрым, замечательным мужем и отцом". 

По информации АВС, на протяжении жизни Тони Родэм работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом, а также занимался бизнесом. Входил в штат Национального комитета Демократической партии при президенте США Билле Клинтоне.

Ранее в Москве на 77-м году жизни умерла вдова экс-президента Югославии Милошевича Мириана Маркович.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Хиллари Клинтон