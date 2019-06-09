В семье Хиллари Клинтон случилось горе
Брат бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Тони Родэм умер в возрасте 65 лет.
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Об этом политик сообщила в своем Twitter. "Прошлой ночью мы потеряли моего брата Тони. Сложно подобрать слова, меня сегодня переполняют воспоминания о нем. Каждый раз он озарял нас своей улыбкой", — написала она, при этом причину смерти не уточнила.
Клинтон добавила, что ее брат был "добрым, щедрым, замечательным мужем и отцом".
По информации АВС, на протяжении жизни Тони Родэм работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом, а также занимался бизнесом. Входил в штат Национального комитета Демократической партии при президенте США Билле Клинтоне.
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