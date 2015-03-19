Швейцария и страны ЕС будут обмениваться банковскими данными

В Брюсселе государственный секретарь Швейцарии Жак де Ваттвиль и представитель Еврокомиссии на переговорах с Берном Хайнц Зурек парафировали соглашение об автоматическом обмене банковской информацией, передает DW.DE.

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"Сегодня мы сделали решающий шаг навстречу полной прозрачности в сфере налогообложения между Швейцарией и ЕС. Эта прозрачность крайне необходима для того, чтобы каждая страна могла собирать налоги, которые ей причитаются", - заявил комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Для окончательного заключения договора его должны одобрить все 28 стран ЕС, а также швейцарский парламент. Кроме того, в Швейцарии возможно проведение референдума по этому вопросу, пишет газета Neue Züricher Zeitung. Как отмечает агентство Reuters, эксперты уверены, что документ получит необходимую поддержку.

Если соглашение будет одобрено, то через 3 года страны Евросоюза будут ежегодно получать фамилии, адреса и банковские данные всех своих граждан, имеющих счета в Швейцарии.