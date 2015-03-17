Швейцария вернет Нигерии украденные бывшим президентом деньги
21:22, 17 марта 2015Мир
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Швейцария вернет Нигерии $380 млн, которые были украдены во времена правления президента Сани Абачи.
Швейцария вернет деньги Нигерии, которые украл бывший президент / Фото УНИАН
После смерти Сани Абачи в 1998 году Нигерия обратилась к швейцарским властям с просьбой вернуть более $2 млрд, размещенных на банковских счетах членами его семьи.
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В прошлом году Швейцария вернула $700 млн после достижения соглашения с нигерийским правительством.
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