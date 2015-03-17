Швейцария вернет Нигерии украденные бывшим президентом деньги

После смерти Сани Абачи в 1998 году Нигерия обратилась к швейцарским властям с просьбой вернуть более $2 млрд, размещенных на банковских счетах членами его семьи.

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В прошлом году Швейцария вернула $700 млн после достижения соглашения с нигерийским правительством.