Newsweek: В КНДР за деньги можно безнаказанно даже убивать

Северокорейские беглецы рассказали ООН о невероятной коррупции, которую поощряют чиновники режима.

Простые жители КНДР вынуждены на каждом шагу платить взятки, чтобы просто выжить в стране, отравленной систематической коррупцией, где права человека постоянно нарушаются безнаказанно. Об этом говорится в новом отчете ООН, составленном на основе показаний беглецов из Северной Кореи.

Как пишет Newsweek, всего свои истории экспертам организации рассказали 214 «перебежчиков», которые решились уйти от репрессивного государства и теперь живут в Южной Корее. Отчет ООН получил название «Цена – это права». В нем говорится о том, что «взяточничество стало ежедневной рутиной для народа, который пытается свести концы с концами» в системе с «порочным кругом отчаяния, коррупции и репрессий».

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Отчет в основном содержит рассказы людей, которые бежали из провинции Ранчан и Северной провинции Хамген возле границы с Китаем. Местное население первым осталось без государственной системы продовольственного обеспечения, которая развалилась в 1994 году. Эти регионы пережили катастрофический голод, от которого погибло около миллиона людей. Беглецы говорят, что государственные поставки продовольствия быстро стали несущественными. И нужно работать еще и на «сером» частном рынке КНДР, чтобы выжить.

«Если просто выполнять указания государства, то можно умереть с голода», - рассказала женщина из Ранчан экспертам ООН.

«Я ездил из КНДР в Китай без разрешения. Поэтому меня задержали. 10 августа 2014 года офицеры Министерства государственной безопасности арестовали меня. В центре содержания те, кто платил взятки, выходили на свободу через два-три дня. А тех, у кого не было денег, отправляли на каторжные работы. Сегодня в Северной Корее только деньги имеют значение. Если у вас есть деньги, можно делать что угодно, даже убивать», - сказал неназванный беглец.

Жители КНДР должны ежедневно выполнять работу, назначенную государством. Но зарплату за это им не платят. Поэтому они прибегают к подкупу чиновников деньгами, сигаретами или другими вещами, чтобы те освободили их от работы. Так можно получить время на то, чтобы работать где-то в другом месте за деньги, необходимые для выживания. Показания из отчета указывают на то, что подкупить можно даже пограничников. Но те, кто пересекает границу, сразу становятся уязвимыми. Это особенно касается женщин, которых часто продают для вступления в брак по принуждению или в сексуальное рабство.

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«В 2011 году друг сказал мне, что я могу заработать деньги в Китае. Поэтому я решила поехать. Это был близкий друг. И я не знала, что меня заставят выйти замуж в Китае. Я думала, что буду работать в ресторане. Меня репатриировали в КНДР в мае 2011 года. После года заключения в лагере задержания, меня выпустили, потому что моя мать заплатила взятку, а я была несовершеннолетней», - рассказала неназванная женщина из Северной Кореи.

«На границе был жесткий контроль с колючей проволокой везде. И никто не хотел рисковать своей жизнью. Единственным способом выбраться из Северной Кореи была контрабанда. Меня перевезли контрабандой в Китай в 2016 году. Был брокер-контрабандист. Я ходила к нему домой в Китае. Он позвал мою мать и сказал, что за меня нужно заплатить ему 40 тысяч юаней. Я отказалась, чтобы она за меня платила. В результате меня выдали замуж за мужчину в Китае», - сказала другая женщина.

В отчете отмечается, что власть государственных чиновников в КНДР дает им возможность заниматься вымогательством и шантажом.

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«Угроза ареста, задержания и осуждения дает государственным чиновникам мощные методы вымогать деньги у населения, которое еле выживает», - говорится в отчете ООН.

Пхеньян отверг документ организации, назвав его «политически мотивированным ради зловещего умысла». Представители миссии КНДР в Женеве сказали Reuters, что данные в отчете – это «не более, чем фабрикация». А показания перебежчиков – это якобы фальшивые истории, которые они придумали, «чтобы заработать».

Newsweek отмечает, что Северная Корея сейчас столкнулась с крупнейшей за десятилетия засухой, которая может поставить миллионы жителей страны на грань голодной смерти. Недавно в ООН предостерегли, что около 10 миллионов северокорейских жителей уже сейчас страдают от нехватки продуктов питания. А это около 40% населения страны.