В России проверяют цитату Путина на экстремизм

Баннер разместил местный бизнесмен Герман Князев на балконе принадлежащего ему офисного здания по улице Горького. Об этом рассказал сам бизнесмен на своей странице в Facebook, пишет Лента.ру.

По словам Князева, сотрудники правоохранительных органов пришли к нему с просьбой снять плакат для проведения лингвистической экспертизы. Внимание полицейских привлекли слова Путина на баннере: «Нужно избавить наконец Россию от позора и трагедий, наподобие той, … как дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы» (орфография и пунктуация сохранены - ред.).

Читайте такжеЕвропарламент требует провести независимое международное расследование убийства НемцоваЭта фраза была произнесена президентом РФ 4 марта.

Это уже второй случай размещения Князевым портрета бывшего нижегородского губернатора. Аналогичный плакат с фразой «Кого следующим убьете, чтобы победить собственные химеры?» был размещен 4 марта. Вечером того же дня баннер сняли сотрудники полиции по требованию прокуратуры.

Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.