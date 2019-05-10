Дания оказалась наименее феминистической страной - исследование

Также исследование показало, что двум из пяти датчанкам не нравится движение #MeToo.

Дания оказалась страной, где живет меньше всего людей с феминистическими взглядами. К феминистам или феминисткам в Дании себя причисляет каждый шестой человек.

Таковы результаты исследования, проведенного проектом YouGov-Cambridge Globalism от Guardian, пишет theБабель.

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Как пишет издание, это стало неожиданностью, ведь Дания является одной из стран, где лучше всего обеспечены равные права между мужчинами и женщинами.

При этом лишь 25% женщин Дании называют себя феминистками.

Также исследование показало, что двум из пяти датчанкам не нравится движение #MeToo.

Опрос провели среди более 25 тысяч человек в 23 странах.

Дания является одной из шести стран в мире, где мужчины и женщины имеют равные права.Об этом говорится в отчете Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон 2019». Организация исследовала, насколько страны гарантируют правовую и экономическую гендерное равенство.

В Дубае (ОАЭ) вручили ежегодную награду за развитие гендерного баланса на рабочих местах. The Guardian сообщает, что такая награда досталась только мужчинам.