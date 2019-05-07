Во Франции неизвестный захватил заложников в баре

Требования злоумышленника на данный момент неизвестны. По имеющимся данным, мужчина вооружен и угрожает открыть стрельбу по полицейским.

Во вторник, 7 мая, на юге Франции неизвестный мужчина взял в заложники по меньшей мере четыре человека. Читайте такжеВ США произошла стрельба в университете (видео)

Как сообщает DW, заложников удерживают в одном из баров в коммуне Бланьяк неподалеку от города Тулуза. В этом здании также расположен филиал букмекерской конторы.

Требования злоумышленника на данный момент неизвестны. По имеющимся данным, мужчина вооружен и угрожает открыть стрельбу по полицейским.

Спецназ полиции оцепил район происшествия, жителей просят избегать район проведения спецоперации. По данным France 3, злоумышленник дважды выстрелил, чтобы сдержать силы безопасности. Мужчина также запросил переговорщика.

Местное издание La Dépêche du Midi отмечает, что злоумышленник захватил в заложники женщин.