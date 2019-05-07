К финалу "Игры престолов" выпустили специальное вино (фото)

На сайте производителя можно приобрести каберне-совиньон, ред бленд, пино-нуар и шардоне.

Эпическая сага «Игра престолов» близится к своему завершению. В прошлом году компания HBO представила восьмой сезон телесериала, который является заключительным.

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В съемки каждого сезона HBO инвестировала миллионы долларов. Эти затраты в конечном счете окупились с лихвой. Более того, на «Игре престолов» смогли заработать десятки сторонних брендов, пишет drinktime.

К примеру, винодел Боб Кабрал, являющийся фанатом телесериала, представил вино под названием Game of Thrones Wines. На сайте производителя можно приобрести каберне-совиньон, ред бленд, пино-нуар и шардоне.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Игре престолов" объяснили кадр с матерью драконов и стаканчиком кофе из Starbucks.