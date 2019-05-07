Помпео предупредил Лаврова о неприемлемости вмешательства в американские выборы

Глава Госдепа США встретился с главой МИД РФ на полях сессии Арктического совета.

Госсекреталь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул, что российское вмешательство в грядущие выборы в США будет неуместным.

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Как сообщает Reuters, отвечая на вопрос журналиста, Помпео отметил, что этот вопрос был одной из множества тем, которую он обсуждал с Лавровым на полях сессии Арктического совета.

По словам Помпео, он сказал Лаврову то же самое, что говорил и ранее, когда появлялась возможность затронуть тему вмешательства в выборы: «что это неприемлемо».

Напомним, официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством.