Эстония в ближайшие годы потратит на оборону более 2% ВВП - СМИ

Об этом заявил во вторник министр обороны Свен Миксер, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

Парламент Эстонии в прошлом году принял госбюджет на 2015 год, увеличив военные расходы на 28 миллионов евро или на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Согласно принятому госбюджету, расходы на оборону должны составить 412 миллионов евро, или 2,05% от ВВП.

В феврале нынешнего года правительство страны утвердило программу инвестиций для создания подходящих условий пребывания в стране войск союзников по НАТО и дальнейшего увеличения их численности в объеме 40 миллионов евро. Из этой суммы 5,6 миллиона евро будет выделено в 2015 году, что увеличит оборонные расходы до 2,07% от ВВП.

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”Очевидно, что в ближайшие годы мы будем тратить на гособорону более 2% от ВВП. В изменившейся ситуации с европейской безопасностью Эстония нуждается в присутствии союзников, и расходы на их пребывание не должны делаться в ущерб развитию самостоятельной обороноспособности”, - сказал Миксер.

Уровень военных расходов Эстонии является одним из самых высоких среди стран НАТО. Согласно опубликованному в феврале отчету лондонского аналитического центра European Leadership Network (ELN), подавляющее большинство членов НАТО не выполняют обещаний по увеличению расходов на оборону до 2% от ВВП, некоторые из них сокращают траты.