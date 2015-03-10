В Украине погибло, как минимум, 400-500 российских военных - Нуланд

Как пишет Российская служба Голоса Америки, об этом заявила помощник госсекретаря СЩА по европейским делам Виктория Нуланд во вторник 10 марта на слушаниях в Сенате США, отвечая на вопрос председателя сенатского Комитета по международным делам Боба Коркера о том, сколько солдат российской армии погибло на территории Украины.

Нуланд отметила, что Москва продолжает отрицать факт присутствия своих военных на Донбассе.

Слушания под названием ”Политика США в Украине: противодействие России и стимулирование реформ” прошли в Комитете по международным делам верхней палаты парламента США.

Между тем представитель Министерства финансов США Рамин Толуй заявил, что лишь в последние несколько месяцев международное сообщество приняло решение увеличить поддержку Украины и выделить дополнительные 10 млрд долларов для поддержания ее экономики в свете продолжающейся агрессии России.

Читайте такжеРоссия продолжает направлять тяжелое вооружение на Донбасс - Нуланд

Толуй также заявил, что во второй половине этого года США предоставят украинскому правительству дополнительный кредит в размере 1 млрд долларов.

По словам Толуя, Москва пока не спешит требовать от Украины возвращения кредита в размере 3 млрд долларов, предоставленных Киеву в последние недели правления бежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича.

Переговоры о формате возвращения этих средств ведутся с МВФ, заявил представитель Минфина США.