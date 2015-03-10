При крушении вертолетов в Аргентине погибли французские олимпийцы
07:19, 10 марта 2015Мир
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В числе десяти жертв столкновения двух вертолетов в отдаленной части Аргентины - 8 граждан Франции и двое аргентинцев.
Вертолеты разбились на съемках реалити-шоу / Twitter/LaRiojaGabriel
По данным властей провинции Ла-Риоха, вертолеты столкнулись в полете во время съемок реалити-шоу Dropped для французского телеканала TF1 о выживании в экстремальных условиях, передает Би-би-си.
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На борту находились участники реалити-шоу и съемочная группа: выживших в результате столкновения нет. Среди погибших - олимпийская чемпионка 2012 года пловчиха Камиль Мюффа, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине боксер Алексис Васт и яхтсменка Флоранс Арто.
Причина аварии пока неизвестна.
В Аргентине произошла трагедия во время съемок французского реалити-шоу
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