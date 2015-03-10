Могерини: Время супердержав ушло

Об этом, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по сотрудничеству с Европейским союзом, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает РИА Новости.

Могерини подчеркнула, что угрозы, с которыми сталкивается сегодня международное сообщество, ”никогда не были такими сложными”. ”Они требуют комплексного, четкого ответа”, - заявила она.

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”Время, когда супердержавы думали, что они могут разделить мир на зоны влияния, давно ушло. Мы должны все это осознать. Количество региональных и глобальных игроков увеличилось”, - сказала Могерини.

Она уверена, что в одиночку противостоять вызовам уже невозможно. ”Нам нужно сотрудничество больше, чем когда-либо”, - отметила она.

Среди современных кризисов она выделила кризис в Ливии, конфликт на востоке Украины, продолжающуюся борьбу с лихорадкой Эбола, урегулирование палестино-израильского конфликта, гуманитарную ситуацию в секторе Газа, работу над соглашением по ядерной программе Ирана.