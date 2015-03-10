Британский премьер отдаст свою дочь в государственную школу

Глава британского правительства уверен, что его дочь получит достойное образование ”в хорошей государственной школе”, сообщает РИА Новости.

При этом он признал, что в прошлом система государственного образования оставляло желать лучшего.

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В рамках предвыборной кампании Кэмерон также пообещал, что если останется у власти, то построит 500 новых бесплатных школ по всей стране.

У Кэмерона и его супруги две дочери — 10-летняя Нэнси и 4-летняя Флоренс Роуз Энделлион, и 8-летний сын Артур Элвен. Их четвертый ребенок умер в 2009 году.