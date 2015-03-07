Минобороны Германии: ЕС нуждается в собственной армии

По ее словам, общеевропейские вооруженные силы позволят укрепить европейскую политику в сфере безопасности в свете кризисов, подобных украинскому, пишет Росбалт.

Глава германского оборонного ведомства также отметила, что реализация такого проекта потребует времени, и быстро не удастся осуществить. В то же время она выразила уверенность в том, что передача национального суверенитета Евросоюзу в военных вопросах вполне целесообразна. В качестве примеров успеха подобных проектов она привела Шенгенское соглашение и общееевропейский рынок труда.

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Дер Ляйен отметила, что НАТО также нуждается "в более сильном европейском профиле". Многонациональное сотрудничество в Европе — это "путь будущего", резюмировала министр.